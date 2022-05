Einen Bildband über Asselheim haben Anita Renner, Wolfgang Schmitt und Uwe Christiansen am Wochenende in der Turnhalle vorgestellt. 840 Bilder fasst das Buch mit dem Titel „Asselheim – Alte Bilder eines Pfälzer Dorfes“, welches das Redaktionsteam in 26 Kapitel gegliedert hat. Eine jahrelange Recherchearbeit ging dem voraus.

Unzählige Stammbäume hat Anita Renner im Lauf der vergangenen Jahre gezeichnet, um Familienangehörige besser zuordnen zu können. Die Hobbyheimatforscherin hat dafür an die Haustüren der Dorfbewohner geklopft. Im Gepäck hatte sie immer einen Stapel Bilder. „Insbesondere bei den älteren Menschen habe ich nachgefragt, wer die Personen auf den Bildern sind. Manchmal war ich sogar 20 Mal bei ihnen“, erzählt die Asselheimerin. Dank der Verästelungen der Stammbäume sei ihr eine Zuordnung der Abgebildeten häufig gelungen, so Renner.

Damit diese auch namentlich im Bildband ihren Platz finden, hat Wolfgang Schmitt – insbesondere die Gruppenbilder – gedoppelt und die Dargestellten durchnummeriert. „Somit haben wir einerseits die Fotografie ohne Zahlen und andererseits die Erklärung dazu“, sagte Schmitt, der sich um das Layout und die Aufarbeitung der Ablichtungen kümmerte, welche teilweise im schlechten Zustand gewesen seien. Herausgekommen ist ein gebundenes Buch in DIN A4 mit etwa 840 Bildern auf 336 Seiten. Die Druckkosten von rund 5000 Euro für 200 Exemplare seien durch Spenden abgedeckt worden, der Erlös gehe an die Dorfgemeinschaft, so Schmitt, der mit dem Redaktionsteam ein Jahr bis zur Fertigstellung des Buches benötigt hat.

Viel Recherche nötig

Die Recherchearbeiten rund um die Fotografien habe Renner schon 2005 aufgenommen, nachdem der erste Bildband herausgebracht worden war. Dieser sei aber mit weitaus weniger Fotografien bestückt und auch die Qualität der Abbildungen sei nicht so gut. Einige der Bilder hätten nun auch im zweiten Band einen Platz gefunden, berichtete Schmitt. Das Trio hofft auf einen guten Verkauf und könnte auch noch nachdrucken lassen.

Uwe Christiansen, der im Dorf als Hobbyhistoriker bekannt ist, stellte das Buch dem Publikum in der Asselheimer Turnhalle kurz vor. Sogar Fotografien aus der Zeit vor dem 20. Jahrhundert sind enthalten. So präsentierte er unter anderem eine Ansicht von 1890, auf der auch der Asselheimer Bahnhof zu erkennen ist. Zudem zieren einige Postkarten die Seiten. Diese seien von der Grünstadterin Richarda Eich zur Verfügung gestellt worden.

Die Macher des Bildbandes haben diesen chronologisch gegliedert. Auf das Vorwort folgen Fotografien von Taufe, Einschulung, Hochzeit bis hin zu Beerdigungen. Thematisch wird auf das Vereinsleben eingegangen sowie das Leben der Winzer und Bauern. Christiansen findet, dass die Weitergabe der Geschichte des Dorfes und dessen Bewohnern wichtig ist: „Damit nichts in Vergessenheit gerät.“ Die Bilder seien in einer Zeit entstanden, in der man sich kaum um Heimatforschung gekümmert habe, da das harte Leben der Winzer und Bauern im Vordergrund gestanden habe. Der Ortschronist lebt seit 1977 in Asselheim und kennt die Dorfbewohner. Nicht zuletzt, weil er Teil des Redaktionsteams des Asselheimer Dorfblattes war, welches bis 2005 erschien. „Viermal im Jahr erhielten die Einwohner unser Dorfblatt. Das ließen wir im Gefängnis in Frankenthal drucken“, erzählte Christiansen. Nachdem das Team jedoch auf zwei Personen geschrumpft war, habe man sich entschlossen, das Blättchen nach 22 Jahren aufzugeben. Mit dem zweiten Bildband über Asselheim sei es nun gelungen, die Geschichte visuell festzuhalten.

Der Bildband Asselheim – „Alte Bilder eines Pfälzer Dorfes“ ist in der Buchhandlung Frank in Grünstadt erhältlich. Ebenso kann das Buch für 25 Euro bei Uwe Christiansen käuflich erworben werden, Telefon 06359 86524.