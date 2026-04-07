Der Pfälzerwaldverein Carlsberg-Hertlingshausen hat nach eigener Mitteilung einen neuen Vorstand gewählt. Die bisherige Vorsitzende Sandra Brügging, die nicht an der Versammlung teilnehmen konnte, wurde in Abwesenheit in ihrem Amt bestätigt und wiedergewählt. Ihre Stellvertreterin an der Spitze des derzeit 144 Mitglieder starken Vereines ist Annette Wolpert. Die bisherige Schriftführerin Heidi Hofmann und Wanderwart Erwin Sonderschäfer wurden in ihrem Amt bestätigt. Verantwortlich für die Vereinsfinanzen ist Christina Schnaidt und als Wegewart steht Lothar Schneider zur Verfügung. Die jährliche Kassenprüfung wird nach Angaben des Vereins von Gabi Heiser und Karin Haas vollzogen.