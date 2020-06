Dr. Niko Grabowiecki, Chefarzt der Gynäkologie, ist der neue Ärztliche Direktor des Kreiskrankenhauses Grünstadt. Bei der Sitzung des Krankenhausausschusses am Donnerstag in Bad Dürkheim wurde ihm das Amt symbolisch von seinem Vorgänger, dem Chefarzt der Chirurgie, Dr. Frank Ehmann, übergeben. Für die nächsten vier Jahre wird Grabowiecki vielfältige Aufgaben wahrnehmen. Unter anderem zeichnet er für die Sicherstellung der Hygiene, des medizinischen Dienstes und der Dokumentation verantwortlich sowie für die Gesundheitsüberwachung der in der Klinik tätigen Personen. Auch wird der Arzt an der Erarbeitung und Umsetzung von qualitätssichernden Maßnahmen mitwirken. Zu seinem Stellvertreter wurde Ehmann ernannt. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), der die Urkunde übergab, erläuterte dem Gremium, dass diese Personalentscheidung bereits vom Kreistag getroffen worden sei. Eine Vorberatung durch den Ausschuss habe aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können.