Das Forstamt Bad Dürkheim hat neuerdings Schilder rund um die Gefahren durch klimakranke Bäume im Landkreis aufgestellt. Darüber informiert eine Pressemitteilung. Zwar sei das Jahr 2024 in der Region eher eine „Verschnaufpause für den Wald“ gewesen, so das Forstamt, aber insgesamt seien die Folgen der trockenen und heißen Jahre unübersehbar: Immer mehr Äste, ganze Baumteile oder gar Bäume sterben ab und stellten so eine Gefahr für Waldbesucher dar. „Waldbesucher können nicht darauf vertrauen, auch nicht auf Waldwegen und auf ausgewiesenen Wanderpfaden, dass sie sich dort gefahrlos bewegen können“, heißt es in der Mitteilung. Die Schilder sollen allerdings auch nicht besonders gefährliche Orte aufzeigen – diese gebe es im gesamten Wald. Es komme also darauf an, sich beim Waldbesuch besonders aufmerksam zu verhalten und immer wieder nach oben in die Baumkronen zu schauen. Bei Nässe, Wind und Schnee sei es noch gefährlicher. Waldbesucher seien für ihre Sicherheit selbst verantwortlich.