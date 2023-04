Ausflug in den Stumpfwald: Am 1. Mai findet unter dem Titel „Brücken, Tunnel und das Ende eines Sackbahnhofs“ eine Erlebnistour statt. Was es damit auf sich hat, hat Helmut Dell Gästeführer Jürgen Ullmer gefragt.

Über viele Jahrzehnte war die Eisenbahn im Eistal die wichtigste Lebensader. Nicht nur im Personenverkehr spielte sie eine große Rolle, sondern vor allem für die heimische Schamotte- und Tonindustrie. Vom Bahnhof Eisenberg aus wurden viele Feuerfest-Produkte für die saarländische Eisen- und Stahlindustrie über die Schiene transportiert. Durch den Stumpfwald. Dazu mussten Brücken und Tunnel gebaut werden.

Herr Ulmer, wohin führt die Wanderstrecke am 1. Mai und was kann man erleben?

Wir starten am Ramser Bahnhof und wandern entlang der Eistalstrecke zu bestimmten Bauwerken. Geplant sind vier Stunden für zirka 12 Kilometer. Wir werden rund 300 Höhenmeter zum Teil auf unbefestigten Wegen zurücklegen. Über festes Schuhwerk, angepasste Kleidung und Rucksackverpflegung sollte jeder Teilnehmer verfügen.

Was erfahren die Wanderer unterwegs von ihnen als Gästeführer?

Es gibt viele Informationen über die Entwicklung und die Geschichte der Eistalbahnstrecke. Interessant sind unter anderem die Bauwerke, die wir besichtigen. Und interessant sind auch die Umstände, weshalb es rund 50 Jahre gedauert hat, bis ein Zug von Eisenberg direkt nach Kaiserslautern fahren konnte.

Wie ist das groß ist das Interesse an dieser Tour?

Bislang haben sich 20 Interessierte angemeldet. Gerne können noch weitere Gäste mitwandern. Viele der Gäste interessiert vor allem, welche Bedeutung die Bahn früher hatte und vielleicht zukünftig haben könnte. Die Rückfahrt vom Eiswoog nach Ramsen erfolgt diesmal mit der Stumpfwaldbahn.