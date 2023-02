Die protestantische Kirchengemeinde Bockenheim hat eine neue Internet-Seite. Unter www.kirche-bockenheim.de gibt es Informationen und Neuigkeiten – zum Beispiel zu Kita und Konfirmation, oder zu Heiligabend und Hochzeiten. Es sollen aber nicht nur trockene Fakten präsentiert werden. In der Kolumne „Geschichten aus der Geschichte“ geht es etwa um Kirchengeschichte mit regionalem Bezug. Dort wird erklärt, warum es so viele Kirchen in Bockenheim gibt, warum Nikolaus ein Pfälzer ist oder warum in Bad Dürkheim festgelegt wurde, wie viele Sonntage der Advent hat. Auch gibt es eine Kirchenmusik-Kolumne zu lesen, in der Spannendes und Interessantes rund um die Musik erzählt wird, etwa warum Adventslieder meist so traurig klingen oder was die Orgel der Lambertskirche mit Engeln zu tun hat. Eine Besonderheit ist der E-Mail-Newsletter „Morgen im Gottesdienst“. Hier kann man sich anmelden, um immer samstags pünktlich zum Abendgeläut über den Gottesdienst am Sonntag informiert zu werden.