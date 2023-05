Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist die Familie Giacalone im Fischgroßhandel tätig. Nun beliefert sie von der Grünstadter Brückenstraße aus ihre Kunden in der ganzen Region. In einer eigenen Sea- und Streetfood-Bar bietet sie Fischgerichte und Spezialitäten aus Sizilien an.

Vor 34 Jahren haben Martina und Giuseppe Giacalone in Speyer einen Fischgroßhandel gegründet, hatten ihren Firmensitz in Frankenthal und zuletzt zehn Jahre lang in Maxdorf.