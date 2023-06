2025 feiert der Männergesangverein „Liederkranz“ Carlsberg sein 100-jähriges Bestehen und der stellvertretende Vorsitzende Werner Bard will dieses Jubiläum gebührend feiern. Eine Voraussetzung dafür ist ein singfähiger Chor mit starkem Repertoire, allerdings hat die Pandemie den „Liederkranz“ stark dezimiert. Dennoch will der Verein neue Wege beschreiten, unter anderem mit einer neuen Chorleiterin: Anke Janetzka soll ein frisches und schwungvolles Repertoire auf die Beine stellen. Unter dem Motto „Wir machen Musik, da geht euch der Hut hoch“ stehen Evergreens und Hits der vergangenen 100 Jahre auf dem Programm, und die aktiven Sänger hoffen auf stimmliche Unterstützung von Männern aus Carlsberg und Umgebung. Das Alter spielt dabei keine Rolle, und auch eine Vereinsmitgliedschaft ist keine Voraussetzung. Die Interessenten sollen nur Lust auf das Singen von Liedern wie „Butterfly“, „Über sieben Brücken musst du geh’n“, „Wind Of Change“ und „Stairway To Heaven“ mitbringen. Die Proben laufen freitags von 19 bis 21 Uhr im Sängerheim am Böhlweg. Im November soll es zwei Konzerte mit dem Frauenchor Femmes Fatales aus Kerzenheim geben.