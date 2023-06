Der Landkreis Bad Dürkheim hat Neu- und Umbauten von Kitas bislang teils nicht ausreichend finanziell unterstützt. Die Richtlinien sollen daher jetzt geändert werden. Ob die Differenzbeträge zwischen den bewilligten und den eigentlich vorgeschriebenen Zuschüssen nachträglich gezahlt werden, ist noch offen.

Ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Koblenz vom Dezember 2022 ist der Grund dafür, dass die bisherigen Zuschussrichtlinien des Landkreises Bad Dürkheim für Kita-Baukosten geändert werden sollen. Sie würden nun angepasst, teilt Pressesprecherin Laura Estelmann auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Das besagte Urteil erging in einem Rechtsstreit, bei dem Klage gegen einen anderen rheinland-pfälzischen Landkreis eingelegt worden war.

Das Kreisjugendamt ist als Träger der Jugendhilfe gesetzlich dazu verpflichtet, sich an den Baukosten für Kitas „angemessen“ zu beteiligen. Die noch geltenden Förderrichtlinien sehen nur dann eine finanzielle Beteiligung vor, wenn neue Betreuungsplätze geschaffen werden. 6000 Euro werden bisher pro neuem Betreuungsplatz für Kinder bis zu sechs Jahren von der Kreisverwaltung überwiesen. 3000 Euro steuert der Landkreis für jeden neuen Hortplatz bei.

40 Prozent Förderung wären angemessen

Das Oberverwaltungsgericht hält 40 Prozent der Bau- und Ausstattungskosten für eine angemessene Kostenbeteiligung, und zwar nicht nur für neue Betreuungsplätze, sondern auch für Neu- und Umbauten zum Erhalt vorhandener. Allerdings muss der Zuschuss nur für die zuwendungsfähigen Kosten gewährt werden, die übrig bleiben, nachdem von der Gesamtsumme andere Zuschüsse – etwa von Land oder Bund – abgezogen worden sind.

In seiner Entscheidung bezieht sich das Oberverwaltungsgericht auf das bis einschließlich Juni 2021 geltende Kindertagesstättengesetz des Landes. Denn bei dem verhandelten Fall geht es um ein Bauvorhaben aus dem Jahr 2017. In dem seit Juli 2021 geltenden neuen Kita-Gesetz ist die Bezuschussung anders geregelt. Zu dieser Neuregelung äußert sich das Oberverwaltungsgericht in seinem Urteil allerdings nicht.

Gemeinsame Verantwortung für Betreuung

Die Jugendämter und die Kommunen seien gemeinsam dafür verantwortlich, dass ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung stehen, stellt das Koblenzer Gericht klar. Es beruft sich in seiner Urteilsbegründung sowohl auf das Kindertagesstättengesetz als auch weitere Gesetze und Rechtsverordnungen des Landes.

Laut Kreissprecherin Estelmann wird vom kommunalen Spitzenverband derzeit auf Basis des OVG-Urteils eine Musterrichtlinie für die Zuschussgewährung zu Kita-Baukosten ausgearbeitet. Anhand dieser Musterrichtlinie soll die entsprechende Kreisrichtlinie überarbeitet werden. Der Jugendhilfeausschuss und der Kreistag müssten dann über die neue Richtlinie entscheiden.

Eventuell rückwirkende Bezuschussung

Aus dieser Musterrichtlinie soll nach Angaben von Estelmann auch hervorgehen, ob für bereits abgeschlossene Bauarbeiten nachträglich die Zuschussbewilligungen geändert werden müssen. Dann müsste für den entsprechenden Zeitraum ausgerechnet werden, ob der Zuschussbetrag unter den vom OVG vorgegebenen 40 Prozent gelegen, diesen entsprochen oder diese überschritten hat.

Estelmann zufolge liegen derzeit zwei derartige Zuschussanträge vor, über die noch nicht befunden wurde. Bei diesen solle nach den Vorgaben des OVG-Urteils über die Zuschusshöhe entschieden werden. Vorausgesetzt der Jugendhilfeausschuss und der Kreistag stimmen der Änderung der Richtlinien zu.