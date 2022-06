Die Sanierung der Rudolf-Harbig-Anlage rückt näher: Die städtischen Gremien befassen sich im Juni und Juli mit den Plänen, der Rat wird im Juli über ein überarbeitetes Konzept befinden.

Die Sanierung der in die Jahre gekommenen städtischen Sportanlage wurde schon vor fünf Jahren beschlossen. Ende August 2021 wurde allerdings über eine neue Variante abgestimmt. Wäre das nicht passiert, hätte die Stadt Fördergelder verloren. Nun gibt es abermals eine Planänderung, da das Gesamtkonzept überarbeitet worden ist. Die Inhalte sollen am Dienstag, 18.30 Uhr, bei einer Sitzung des Planungsausschusses im Weinstraßencenter in Grünstadt vorgestellt werden. So soll die Sanierung des Naturrasenplatzes schon im ersten Bauabschnitt erfolgen, weil nach Angaben der Stadtverwaltung Schäden bei der Be- und Entwässerung festgestellt wurden, die den Spielbetrieb gefährden könnten. Durch das Vorziehen der eigentlich erst für später geplanten Arbeiten bestehe die Möglichkeit, die Leichtathletikanlage gleich mit zu erneuern. Letztere soll für regionale und überregionale Wettkämpfe genutzt werden können und sich als Trainingsort für Hochleistungssportler eignen, heißt es in den Unterlagen zur Sitzung. So vorzugehen, spare Kosten und schone die Umwelt: „Wir haben hier eine Kostenersparnis, da keine zusätzliche Leichtathletikanlage hergestellt wird und damit rund 1500 Quadratmeter Tartanfläche und umfangreiche Erdarbeiten und Geländeabfangungen entfallen“, hebt die Stadt den Vorteil der neuen Planung hervor. Grundsätzlich sei das Ziel, die Anlage in großen Teilen zu erhalten, die ursprünglich vorgesehene Verschiebung des Hockeyplatzes könne durch die neuen Pläne entfallen. Summa summarum ging man vergangenes Jahr von Kosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro aus. Der Bund hat einen Zuschuss von 1,1 Millionen Euro zugesagt. Wie sich die Kosten für die geänderten Pläne zusammensetzen, steht laut Stadt noch nicht fest.