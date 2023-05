Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die neuen Pläne für ein Seniorenheim in Obrigheim auf dem Areal der ehemaligen Inselmühle hat der Bauauschuss am Mittwoch einstimmig abgelehnt. Ein klares „Nein“ an den Ortsgemeinderat, der sich mit dem Antrag auf Baugenehmigung am 15. Juli ab 19.30 Uhr im Rosengarten zu beschäftigen hat.

Die aktuellen Pläne für das Pflegeheim sehen auf drei Etagen mit ausgebautem Dachgeschoss und teilausgebautem Kellergeschoss Einzel- und Doppelzimmer sowie Appartements vor.