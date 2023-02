Die Kleinkarlbacher Chemiefirma Gechem hat am Freitag eine große Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Die 1640 Module mit einer Gesamtfläche von 8500 Quadratmetern sind auf den Dächern der Betriebsgebäude montiert. Das Unternehmen will so umweltfreundlich Elektrizität für den eigenen Bedarf herstellen und zugleich für Stromausfälle gewappnet sein. Investiert wurden den Angaben zufolge etwa 1,1 Millionen Euro. Zur Inbetriebnahme kamen neben dem Orts- und Verbandsbürgermeister und dem Bad Dürkheimer Landrat die rheinland-pfälzische Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther (FDP). Die Politiker lobten die Gechem-Chefin und -Inhaberin Martina Nighswonger für ihren unternehmerischen Mut und ihre Tatkraft.