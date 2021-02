Elf neue Pfarrer, die in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche ernannt worden sind, treten am Montag ihren Dienst in der Evangelischen Kirche der Pfalz an. Unter ihnen kommen zwei in unserer Region zum Einsatz. Max Niessner, der Vikar in der protestantischen Kirche Sausenheim war, wird Pastor in Birkenheide und im Kirchenbezirk Bad Dürkheim-Grünstadt. Franziska Boltenhagen übernimmt die Pfarrstelle Großkarlbach-Laumersheim-Obersülzen. Die beiden erhielten ihre Urkunden von Personaldezernentin und Oberkirchenrätin Marianne Wagner sowie dem scheidenden Kirchenpräsidenten Christian Schad. Wagner sagte: „Unser Auftrag ist es, die Menschen zu erreichen, neue Wege zu wagen und dann auch loszugehen.“ Die Kirche müsse keine Angst vor Veränderungen haben. Auch seien die jungen Theologen nie ganz fertig. Schad lobte bei seiner letzten Amtshandlung die Flexibilität und Kreativität, die sie in „dieser außergewöhnlichen Situation gezeigt haben und sich als junge Kollegen bewährt haben“.