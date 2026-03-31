Es werden keine zusätzlichen Parkplätze in der Stumpfwaldstraße errichtet. Der Gemeinderat lehnte dies in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich ab. Das von Ortsbürgermeister Michael Schütz (CDU) begrüßte Vorhaben, drei bis vier Parkplätze zu schaffen, fand keinen Anklang. Es lag bereits ein Angebot in Höhe von rund 9650 Euro vor. Die Finanzierung hätte aus den vorhandenen Mitteln der Rücklage aus der Stellplatzlösung erfolgen können. Ein Gegenargument sei gewesen, dass Anwohner die Parkplätze vermutlich beanspruchen würden, teilte Schütz der RHEINPFALZ mit.