Ab August 2026 haben alle Erstklässler einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung, ab August 2029 gilt er für alle Jahrgangsstufen der Grundschulen. Die Familien haben dann die Möglichkeit, ihre Kinder von Montag bis Freitag jeweils acht Stunden lang in der Schule zu lassen. Dort muss es für sie ein Mittagessen geben. Die Grünstadter Dekan-Ernst-Schule mit ihrem bestehenden Ganztagszweig allerdings hat dabei schon jetzt ein Platzproblem: Gegessen wird im Drei-Schicht-Betrieb, für jede Gruppe bleiben gerade einmal 20 Minuten Zeit. Abhilfe soll ein neuer Mensa-Anbau schaffen, so hat es der Rat vor etwa einem Jahr beschlossen. Mittlerweile liegt nach Verwaltungsangaben die Baugenehmigung vor, die Ausführungsplanung ist „weitestgehend abgeschlossen“. Angepeilt werde daher ein Baubeginn noch in diesem Juni.