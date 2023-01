Der Neujahrsempfang der Stadt Eisenberg am Samstag findet nun doch nicht im Freien statt, sondern in der Jahn-Turnhalle. Ursprünglich war geplant, die Veranstaltung im Park des Hauses Isenburg durchzuziehen, nachdem mit dem Evangelischen Gemeindehaus die traditionelle Örtlichkeit nicht zur Verfügung steht. Aufgrund der schlechten Wetterprognose, so Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) – es ist teilweise Starkregen mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 70 Prozent angekündigt – wurde nun aber doch ins Trockene ausgewichen. Neben der Neujahrsansprache von Stadtbürgermeister Peter Funck und einem Grußwort von Eisenbergs Bürgermeister Bernd Frey (SPD), werden unter anderem auch langjährige Kommunalpolitiker geehrt. Musikalisch wird die Feier durch die Jagdhornbläser Rosenthal sowie der Musikerin Petra Lauer umrahmt. Termin: Neujahrsempfang der Stadt Eisenberg am Sonntag, 15. Januar, 17 Uhr, in der TSG-Jahnturnhalle in der Friedrich-Ebert-Straße 11 in Eisenberg.