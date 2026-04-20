Mitte Juni will die Stadtverwaltung mit dem Bau ihres neuen Kindergartens beginnen. Das Gebäude soll Platz für mehr als 100 kleine Grünstadter bieten, außerdem wird es als Schallschutzwall zwischen Alla-Hopp-Anlage und dem Bitz-Baugebiet dienen. Es wird daher zweistöckig, Ober- und Erdgeschoss sollen trotz gemeinsamer Leitung wie zwei voneinander unabhängige Einrichtungen funktionieren. Zum Essen etwa bleiben die Kinder auf ihrer jeweiligen Etage. Auch die Erzieher werden dem Konzept zufolge fest einem Stockwerk zugeordnet. Derzeit laufen laut Stadtverwaltung Detailplanungen „in allen Bereichen“, die zum Beispiel mit der Unfallkasse abgestimmt werden. Der Bauhof sei an der Gestaltung der Außenanlage beteiligt. „Kleinere Änderungen“ an den Plänen habe die Kreisverwaltung bereits veranlasst: Im Erdgeschoss etwa sei nun ein barrierefreies Kinder-WC vorgesehen.