Seit Dienstag herrscht Leben in der Kindertagesstätte in der Otto-Fliesen-Straße in Grünstadt: 14 Kinder sind aus dem Haus des Kindes in die neue Einrichtung gezogen, jeden Monat folgen drei bis vier weitere – bis die Anzahl von 50 Kindern erreicht ist. Das Bild zeigt die Kinder mit Kita-Leiter Markus Schubert, Stellvertreterin Vivian Marx (hinten) und den Erzieherinnen Melanie Meckler, Maike Ehresmann und Vanessa Schott. Seit Wochen sind die Kinder im Morgenkreis auf das neue Gebäude mit Maskottchen „Helma Huhn“ vorbereitet worden. Dieses ist heute mit umgezogen – und hat vor lauter Aufregung ein Ei gelegt. Wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilt, gibt es trotz der Eröffnung der neuen Kita, die 800.000 Euro gekostet hat, weiterhin Bedarf an Plätzen: Zwölf Kinder bekommen in diesem Kita-Jahr keinen Platz. Zwar gebe es in einzelnen Einrichtungen noch freie Teilzeitplätze. Allerdings fehlten Ganztagsplätze und Plätze in bestimmten Einrichtungen. In der Kita St. Peter sind laut Stadt zwölf freie Teilzeitplätze zu besetzen, vier offene Teilzeitplätze gibt es in der Kita mit Hort und einen in der Kita Beim Bergtor.