Im September ist die Außenstelle der Neuleininger Kita in Kleinkarlbach eröffnet worden. Ein halbes Jahr später gibt’s eine positive Bilanz. Trotzdem läuft nicht alles rund.

Dass das Clubheim des TV Kleinkarlbach Domizil für bis zu 22 Zwei- bis Fünfjährige geworden sei, habe sich sehr angenehm auf den Alltag ausgewirkt, sagt die Leiterin der katholischen Kita St. Nikolaus, Natalie Tolkendorf. „Die Gruppendynamik ist eine völlig andere, der Lärmpegel hat sich reduziert und es ist nicht mehr so beengt“, berichtet sie zufrieden vom Haupthaus in Neuleiningen, wo jetzt noch bis zu 60 Jungen und Mädchen untergebracht sind. Ihre Stellvertreterin Katja Kessler hat beobachtet, dass „ruhigere Kinder aufblühen“ und dass die Qualität der pädagogischen Arbeit aufgrund der besseren Rahmenbedingungen gesteigert werden konnte.

Allerdings kommt es wegen der Personalsituation – es wurde für den zweiten Standort niemand zusätzlich eingestellt – immer wieder zu Engpässen. Leider sei die Anzahl der Mitarbeiter vom Land nur für den (unwahrscheinlichen) Idealfall kalkuliert – also, wenn niemand krank ist, Urlaub hat oder Fortbildungen absolviert. Ist zudem eine Vollzeitstelle vakant, wird die Lage richtig schwierig. So wie Ende November. Da war die Mondscheingruppe in der nagelneuen Außenstelle für eine Woche geschlossen. Und die in Neuleiningen betreuten Kinder sollten möglichst bis 12.30 Uhr abgeholt werden. „Weil die Eltern ganz toll mitgemacht haben, konnten wir die Einrichtung einer Notgruppe vermeiden“, lobt Tolkendorf und gibt bekannt, dass noch eine Aushilfe gesucht wird.

Spende von den Suppekaschbern

Kessler hebt das schöne Außengelände der Kleinkarlbacher Kita hervor, das noch ein bisschen aufgehübscht werden soll. „Zusammen mit den Familien wollen wir zum Beispiel ein paar Beete anlegen“, erzählt sie. Vor der Terrasse, für die vor wenigen Tagen eine Markise geliefert wurde, wird eine Sitzgarnitur aufgestellt – aus Holz und in Kindergröße, wie Tolkendorf ankündigt. Dafür erhielt der Förderverein jetzt 500 Euro. Das Geld stammt aus Erlösen vom letzten Adventsmarkt, wo die Suppekaschber Saumagen, Bratwürstchen und Kuchen verkauft haben.

Das aus der Dorfmoderation heraus entstandene Küchenteam mit 19 Mitgliedern bietet immer am letzten Samstag im Monat Mittagstisch im Dorfgemeinschaftshaus an. Bei der Premiere am 28. Januar 2023 kamen gleich 107 hungrige Besucher. „Zusätzlich bewirten wir am Kerwe-Freitag, am Pavillon in der Sommerpause, auf dem Weihnachtsmarkt, beim Neujahrsgrillen und veranstalten ein Osterfeuer“, erläutert der Beigeordnete Karl Wilhelmy, der bei den Suppekaschbern aktiv ist. Jährlich würden so rund 1300 Personen bewirtet und circa 2500 bis 3000 Euro zugunsten der Ortsgemeinde eingenommen. In den ersten drei Jahren seien schon 3758 ehrenamtliche Stunden geleistet worden.