In einem Zuge mit dem Beschluss einer neuen Friedhofssatzung sind in Tiefenthal auch die Friedhofsgebühren angepasst worden. Wenig überraschend kommt es dadurch zu einer Teuerung in allen Bereichen.

Teurer wird es vor allem für Tiefenthaler, die ihre Angehörigen in einem Wiesenurnengrab oder einer anonymen Wiesenurnengrabstätte beisetzen lassen wollen. Das klingt erst mal merkwürdig, da diese Form der letzten Ruhestätte erfahrungsgemäß wenig Zuwendung erfordert. Die Verbandsgemeindeverwaltung, die die Erhöhung der Preise angeregt hatte, lieferte dafür aber direkt auch eine Begründung mit. Sinngemäß wies sie darauf hin, dass Wiesengräber während der Nutzungszeit zwar für Angehörige keine weiteren Kosten verursachen, da sie nicht gepflegt werden müssen. Die Gemeinde müsse aber sehr wohl dafür sorgen, dass die Flächen nicht verwahrlosen und dafür letztlich zahlen. Dem Argument folgte der Gemeinderat und beschloss die Erhöhung der Gebühren für diese beiden Bestattungsformen einstimmig: Statt bisher 350 Euro kosten solche Gräber künftig 750 Euro – genau wie klassische Urnengrabstätten. Ein Einzelgrab kostet in Tiefenthal künftig 750 statt 710 Euro (900, wenn vorbereitend eine Einfassung von der Gemeinde errichtet wird) und eine Doppelgrabstätte 1200 statt 1170 Euro (1400 Euro mit Vorbereitung).

Änderung bei Nutzung der Leichenhalle

Neu ist, dass es eine Gebühr für die Nutzung der Tiefenthaler Leichenhalle ohne vorherige Aufbewahrung von Leiche (200 Euro für bis zu vier Tage) oder Urne (200 Euro für bis zu zehn Tage) gibt. Wer die Halle einfach nur für eine Trauerfeier nutzen will, zahlt künftig 150 Euro. Laut Bürgermeister Edwin Gaub (CDU) kommen solche Vereinbarungen immer häufiger vor, da es mehr Urnenbestattungen gibt als in der Vergangenheit. Daher sei diese Anpassung sinnvoll.

Einen Sonderweg beschreitet die Ortsgemeinde schließlich bei der Bestattung von Kindern. Abweichend vom Satzungsvorschlag will sie nicht zwischen Kindern bis zum und ab dem vollendeten fünften Lebensjahr unterscheiden. Stattdessen gibt es künftig eine Gebühr für alle Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr. Für die soll eine Grabstätte 500 Euro kosten. Ab dem vollendeten zehnten und nicht schon ab dem vollendeten fünften Lebensjahr fallen dann die gleichen Preise wie bei einem Erwachsenen an.