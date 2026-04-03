Richtfest für seine neue Freilufthalle hat der SVO schon gefeiert, das für ihren Bau nötige Geld muss der Sportverein zum Teil aber noch zusammentrommeln. Die 30 mal 20 Meter große Stahlkonstruktion wird in Obersülzen Spielfelder überspannen und so einen Wetterschutz fürs Training bieten. Dafür gibt’s einen 200.000-Euro-Zuschuss aus dem Leader-Programm. Weitere etwa 100.000 Euro muss der SVO aus eigener Kraft aufbringen. Dazu setzt er neben Benefiz-Aktionen nun auch auf eine klassische Spendensammlung. Für eine Kunstrasensanierung nach Hochwasser haben die Sportler 2019 so schon einmal 30.000 Euro reingeholt. Diesmal sollen es 50.000 Euro werden. Der Verein hat sich eigenen Angaben zufolge von den Behörden deshalb eine klassische Straßen- und Haustürsammlung genehmigen lassen. Gönner können aber auch überweisen: Sportverein 1970 Obersülzen e.V., IBAN: DE24546512400000479840, BIC: MALADE51DKH, Verwendungszweck: Spende. Der Betrag ist steuerlich absetzbar, ab 200 Euro gibt’s eine Spendenquittung.