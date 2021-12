Die Arbeiten für die beiden neuen Supermärkte zwischen Grünstadt und Asselheim sind weit fortgeschritten. Sie sollen im Januar oder Februar abgeschlossen sein, sagt Werner Schreiber von der gleichnamigen Unternehmensgruppe in Gründau (Hessen), die die Märkte baut und langfristige Mietverträge mit Aldi und Rewe abgeschlossen hat.

Die Lebensmittelhändler werden die Einkaufsmärkte in der Weinstraße Anfang kommenden Jahres eröffnen. Die neue Aldi-Filiale wird voraussichtlich im Februar 2022 aufmachen. Ein genauer Zeitpunkt stehe derzeit noch nicht fest, teilt eine Aldi-Süd-Sprecherin auf Anfrage mit. Der alte und in die Jahre gekommene Standort in der Carl-Zeiss-Straße soll zwei Tage vor der Eröffnung der neuen Filiale geschlossen werden. Die Kunden würden rechtzeitig über den Umzugstermin informiert. Der Rewe-Markt soll Ende März 2022 eröffnet werden, heißt es auf Anfrage von Rewe Südwest.