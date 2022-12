DHL knüpft das Packstationsnetz noch dichter und hat eine neue Packstation in Eisenberg, am Penny-Markt in der Kerzenheimer Straße 94 in Betrieb genommen. Der Automat hat 66 Fächer und ermöglicht einen Paketempfang und -versand rund um die Uhr. Er ist solarbetrieben. Kunden können dort zu jeder Tages- und Nachtzeit ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die einzelnen Standorte der Packstationen sind im Internet zu finden unter www.postfinder.de oder www.deutschepost.de/de/s/standorte.