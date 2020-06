Eigentlich sollte die neue Boulebahn des TuS Gerolsheim hinter dem Dorfgemeinschaftshaus Ende März eingeweiht werden. Die Flyer waren gedruckt, sagt Vorsitzender Jürgen Staab. Wegen der Corona-Pandemie fiel die Feier aus und soll im Herbst nachgeholt werden. Trotzdem kann die Bahn von jedermann bespielt werden.

Auf der Laufbahn hinter dem Dorfgemeinschaftshaus gibt es nun einen Treffpunkt, an dem sich Sport und Geselligkeit verbinden lassen. Die Boulebahn mit Turniermaßen (15-mal vier Meter) haben TuS-Mitglieder selbst gezimmert. Die Laufbahn als Untergrund war ja schon fertig. Die Laufbahn habe sich angeboten, weil sie für leichtathletische Veranstaltungen nicht über die gesamte Distanz gebraucht werde, berichtet Staab. „Es wäre sogar noch Platz für eine zweite Bahn.“ Der Bedarf könnte entstehen, sollte sich im TuS eine Bouleabteilung bilden.

Spielgeräte sind mitzubringen

Mit rund 300 Euro war die Investition für den Verein überschaubar. Die Gemeinde wolle noch für eine Sitzgelegenheit unter den Bäumen neben der Bahn sorgen. Aktuell setzt der TuS auf die Eigenverantwortung der Spieler. „Jeder muss seine eigenen Spielgeräte mitbringen“, so Staab. Beim Spielen soll der Corona-Mindestabstand eingehalten werden. Ob in Zukunft in Abstimmung mit dem Vereinswirt Kugeln verliehen werden, müsse noch besprochen werden. „Das kommt alles auf die Nachfrage an“, meint Staab.

Auch das Mieten der Bahn für Treffen, bei denen vielleicht gegrillt werden könnte, sei in der Überlegung. „Sobald die Corona-Einschränkungen wegfallen, wollen wir eine offizielle Eröffnung der Bahn nachholen.“ Jürgen Staab will dazu eventuell Bundesligaspieler einladen.