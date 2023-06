Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir wollen an der verkehrsreichen Straße auch Pendlern, die am frühen Morgen zur Arbeit fahren, unsere frischen Waren zum Frühstück anbieten“, sagt Wolfgang Schmidt. Deshalb wird die gleichnamige Bäckerei in der neuen Ebertsheimer Filiale bereits um 5.30 Uhr öffnen.

Diesen Samstag wird es in Ebertsheim erstmals Schmidt-Backwaren zu kaufen geben – am selben Tag öffnet die Schmidt-Filiale in der Eisenberger Fußgängerzone