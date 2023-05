Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das frühere Autohaus Lick in Hettenleidelheim hat einen neuen Namen, denn es ist von einem Bad Dürkheimer VW-Vertragshändler übernommen worden. Die neuen Chefs erklären, wie ihr Zukauf in den Gesamtverbund passt – und was sie mit der Tankstelle am neu erworbenen Standort vorhaben.

„Der neue Betrieb in Hettenleidelheim rundet unser Angebot ab, wir mussten uns erweitern, wir verkaufen so viele Gebrauchte“, berichtet Ulrich Köhler, geschäftsführender