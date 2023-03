Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Schülerzahlen steigen wieder. In der Verbandsgemeinde Leiningerland werden in 15 Jahren rund 22 Prozent mehr Erst- bis Viertklässler unterrichtet als gegenwärtig. Außerdem wird es ab 2026 ein Recht auf Ganztagsbetreuung geben. Trotzdem wird wohl in Kirchheim ein zu kleines Schulgebäude errichtet, das den künftigen Bedarf nicht abdecken kann.

Die Anzahl an Schülern steigt aktuell, auch in der Verbandsgemeinde Leiningerland. Das veraltete Raumprogramm des Landes passe zu dieser Entwicklung überhaupt nicht, wie der Verwaltungschef