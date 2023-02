Vor ausverkauftem Haus hat der Unterhaltungsverein Wattenheim (UVW) am Samstagabend Fasnacht gefeiert. Bei der Prunksitzung unter dem Motto „Watt Disney“ herrschte beste Stimmung. Die Narren im Saal tobten unter anderem, als der Vorstand als Didi Hallervorden (Nils Brennscheidt) und Helga Feddersen (Carina Schott) zu „Die Wanne ist voll“ einen Konfettiregen erzeugten. Sehr gut an kam auch der kurze, aber urkomische Sketch von Tim Fischer als (mit einem Stock) Rad schlagendes Tanzmariechen (unser Bild). Was dann „die Tanzmariechen, die es können“, Valerie Meridan und Nele Winter vom FC Bächel Wachenheim aufs Parkett brachten, war extrem beeindruckend. Lächelnd präsentierten die zwei akrobatische Höchstleistungen, etwa aus dem synchronen Radschlagen direkt in den Spagat. Niedlich anzusehen war die Mini-Garde des TuS Hertlingshausen. Als schlecht gelaunter Karnevalshasser glänzte Sitzungspräsident Michael „Dagles“ Margraf in der Bütt. Sein Amtskollege Tobias John, mit dem er durchs Programm führte, brillierte später als „De Toibasch“.