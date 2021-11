Mit einem gemütlichen Beisammensein auf dem Schillerplatz haben die Fasnachter der Siedlergemeinschaft Grünstadt zusammen mit einer Abordnung der Sausenheimer Hexen am Samstag die Fünfte Jahreszeit eingeläutet. Pandemiebedingt haben die Narren auf eine Party verzichtet, es gab lediglich ein paar Stehtische, an denen Würstchen und Glühwein verzehrt werden konnten. Nur wenige Besucher haben mit den Siedlern angestoßen. Der sonst übliche Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen im Februar fand nicht statt. „Wir stehen zwar in den Startlöchern, aber es ist ja momentan völlig unklar, ob die Veranstaltungen stattfinden können“, sagte Elferratspräsident Manuel Walther. Zu dem Massenauflauf der Fasnachter am 11. November in Köln sagte er nur kopfschüttelnd: „Das war ein bisschen zu arg.“