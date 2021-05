Ein junger Mann fällt dem Dilettantismus des DFB zum Opfer. Ausbaden muss er das nun alleine.

Jeder von uns kennt dieses Gefühl, nicht mitspielen zu dürfen. Diese Stunden, die man als Grundschüler neben dem Bolzplatz verbringt und sehnsüchtig darauf wartet, bei den Jungs aus der Sekundarstufe mitmischen zu dürfen. Die unzähligen Male, die man dem Ball hinterherrennt, ihn aus dem Dornengebüsch oder dem angrenzenden Bachlauf fischt – immer verbunden mit der Hoffnung, durch die zur Schau gestellte Hilfsbereitschaft eine Greencard für den Tartanplatz zu ergattern.

Nimmt man hin und wieder all seinen Mut zusammen und fragt vorsichtig nach, ob man denn auch mal mitmachen dürfe, ist die Antwort natürlich immer dieselbe: „Gleich, gleich.“ Natürlich, wann auch sonst? Geduldig lächelnd nimmt man diese Vertröstung hin, hofft insgeheim natürlich auf eine schwere Verletzung, die einen der Spieler zum Aufgeben zwingen würde. Ein Mittelfußbruch, eine ausgekugelte Kniescheibe oder auch nur ein anaphylaktischer Schock – schon wäre der Weg auf den Gummiplatz für das 9-jährige Jahrhunderttalent frei.

Natürlich kommt dieser Moment nie. Man macht zwar einen passablen Job als Balljungen, das war es dann aber auch. Verletzt sich einer der Spieler, machen die restlichen Jungs einfach ohne ihn weiter. Man selbst darf nicht einmal in den Eistee-Pausen auf den Platz – weil man zu klein ist, zu dick oder einfach nur zu schlecht.

Borna Sosa ist weder besonders klein, noch sonderlich dick. Genau genommen kann er sogar richtig gut Fußballspielen – was er auch sollte, schließlich ist er von Beruf Fußballprofi. Doch in den letzten Tagen erinnerte der gebürtige Kroate mehr an diesen naiven Grundschüler am Spielfeldrand, der zwar unerlässlich Bälle einsammelt, aber niemals für die deutsche Nationalmannschaft spielen wird.

Oliver Bierhoff hatte Sosa in den vergangenen Wochen höchstpersönlich den Mund wässrig gequasselt, eine Blitz-Einbürgerung Sosas vorangetrieben, anschließend eine Teilnahme an der bevorstehenden Europameisterschaft in Aussicht gestellt. Nicht als Ballholer am Spielfeldrand, sondern auf der neuralgischen Position des Linksverteidigers. Und auch nicht bei den Jungs aus der Realschule, sondern in der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Allein: Die FIFA-Statuten verhindern dies. Sosa war bei seinem letzten Spiel für die kroatische U21 bereits 22 Jahre alt, was einen künftigen Verbandswechsel ausschließt. Eine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft ist für Sosa damit vom Tisch – und damit auch die öffentliche Bekundung, in Zukunft für seine deutsche Wahlheimat auflaufen zu wollen.

Damit hat Sosa die Lacher auf seiner Seite. Zumindest in Deutschland, wo man sich offenbar gerne an den gescheiterten Träumen eines jungen Mannes delektiert. In Sosas Heimatland lacht hingegen niemand: In dem nationalistisch aufgeladenen Selbstverständnis der kroatischen Gesellschaft nimmt man eine Entscheidung gegen das eigene Geburtsland durchaus persönlich. Für den Weg zurück in die „Kockasti“ sollte Sosa daher mindestens ein Büßergewand mitsamt Kuhglocke bereithalten.

Von Bierhoff und Co. hört man derweil nicht einmal das Schulterzucken. Man habe die Möglichkeit einer Spielberechtigung „sorgfältig geprüft“, doch das Ergebnis falle „leider nicht positiv“ aus. Ja, man hört es fast schon heraus: Er hätte es besser wissen müssen, dieser kleine, naive Junge. Sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen dürfen. Doch tatsächlich hätte es Oliver Bierhoff besser wissen, der DFB hätte es besser wissen müssen. Stattdessen ließ man einen jungen Mann zum Spielball des eigenen Dilettantismus werden.

In den 1990er Jahren Sean Dundee, im nächsten Jahrzehnt Paulo Rink, nun Borna Sosa: Der DFB kann auf eine durchaus nennenswerte Liste an Fehlgriffen bei dem sensiblen Thema „Einbürgerung“ zurückschauen. Besonders pikant: Mit den forcierten Blitz-Aufnahmen erweckt der DFB den Eindruck, dass es die deutsche Staatsbürgerschaft im Vorbeigehen gebe. Quasi als Willkommensgeschenk, ähnlich der Schokolade in einem Hotelzimmer. Das ist mitnichten der Fall. Viele Anwärter warten jahrelang auf ihre Einbürgerung, manche Jahrzehnte. Es erfordert alleine schon der Respekt gegenüber all diesen Menschen, dass der DFB derartige Angelegenheiten so behandelt, wie man es von dem größten Sportverband der Welt erwarten sollte: kompetent, respektvoll – und mit der nötigen Gewissenhaftigkeit.

Die Kolumne

Unser Autor kann auf eine lange, erfolglose Karriere in den Niederungen des Amateurfußballs zurückblicken. Hier schreibt er über Schwalbenkönige, Kabinenrituale und Trainingsweltmeister – rein subjektiv natürlich, denn die Wahrheit liegt sowieso irgendwo auf dem Platz.