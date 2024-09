Im Frühjahr hat sich die Polizei jungen Leuten im Bereich ihres Grünstadter Inspektionsgeländes als potenzieller Arbeitgeber präsentiert, nun wollen die Beamten in der Innenstadt für ihren „vielfältigen, krisensicheren und spannenden Job“ werben. Am nächsten Dienstag von 15 bis 17 Uhr werden sie daher auf dem Luitpoldplatz Einblicke in ihre Berufswelt bieten. Dabei wollen sie ihre Ausrüstung präsentieren – „und jegliche Fragen rund um den Polizeiberuf beantworten“.