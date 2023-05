Fünf Nachwuchs-Leichtathleten der TSG Eisenberg waren auf einem Sichtungswettkampf des Leichtathletikverbands Pfalz in Edenkoben. Leon Schmidt und Tim Kammerer fehlten nur wenige Punkte zum Sieg.

Startend im Block Sprint/Sprung, glänzte Leon Schmidt mit einer persönlichen Bestleistungen im 100-Meter-Sprint (12,69 Sekunden), Hochsprung (1,56 Meter) und Weitsprung (5,29 Meter). In allen drei Disziplinen und über 80 Meter Hürden (13,48 Sekunden) führte der Schüler, der die siebte Klasse des Gymnasiums Weierhof besucht, das Teilnehmerfeld seiner Altersklasse an. Die 27,49 Meter im Speerwurf verhinderten ein Topergebnis im Mehrkampf – Leon Schmidt fiel auf den dritten Platz zurück. Mit 2500 Punkte hatte er aber einen Rückstand von nur acht Punkten auf Platz eins in der Klasse M14.

Ähnliches Pech in der Gesamtwertung hatte Tim Kammerer im Block Lauf (M13): Fünf Punkte fehlten ihm am Ende zum Sieg. Für die 2027 Punkte sprintete er 75 Meter in 10,93 Sekunden, sprang 4,32 Meter weit, warf den Ball auf 39 Meter und absolvierte 60 Meter Hürden in 11,54 Sekunden. Im abschließenden 800-Meter-Lauf zeigte er in 2:31,72 Minuten seine stärkste Tagesleistung. Ebenfalls auf den zweiten Platz im Block Sprint/Sprung kam Emma Dörner (W15). Für die 2218 Punkte erzielte sie folgende Leistungen: Weitsprung 4,54 Meter, 80 Meter Hürden in 15,68 Sekunden, Speerwurf 20,56 Meter, 100 Meter in 13,66 Sekunden und Hochsprung 1,35 Meter. Platz drei ging an Vereinskollegin Laura Meyer. Sie erreichte 1952 Punkte: Weitsprung 3,48 Meter, 80-Meter-Hürden in 16,54 Sekunden, Speerwurf 20,79 Meter, 100-Meter-Sprint in 14,55 Sekunden, 1,29 Meter im Hochsprung.

Paula Ebener trat in der Klasse der weiblichen U18 im Diskuswurf und im Kugelstoßen an. Im fünften Diskusversuch schleuderte sie die Ein-Kilogramm-Scheibe auf eine neue persönliche Bestweite von 26,88 Metern und landete damit auf Platz eins. Im Kugelstoßen – mit der technisch, schwierigen Drehstoßtechnik – klappte es dann nicht ganz so gut: Mit 9,62 Metern belegte die Gymnasiastin zwar auch Platz eins, verfehlte aber ihr Ziel, über die Zehn-Meter-Marke zu stoßen.

Parallel starteten Eisenberger Läufer im Grünstadter Weinbergslauf: Gesamtsieger des Schülerlaufes wurde Tim Schmitt. Der Elfjährige schaffte die 1000-Meter-Strecke in 3:39,4 Minuten und war damit 15 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte. Max Frey belegte in dieser Altersklasse den dritten Platz. Weitere Siege in den jeweiligen Altersklassen erkämpften sich Amelie Hebestreit (U16), Marie-Sophie Meyer (U14) sowie Aiden Daulton und Mira Schröter (U8). Zweite Plätze gingen an Amelie Meyer (U12), Max Fleckenstein (U14), Maja Hinderle (U16), Katharina Schmidt (U10). Mit einem dritten Platz standen weiterer Läuferinnen auf dem Podest: Milena Daulton (U14) und Alegra Herrera (U8).