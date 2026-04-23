Die Ortsgemeinde Ramsen muss dieses Jahr mehr Geld ausgeben als ursprünglich geplant. Woran das liegt und warum die Dorfkasse trotzdem im Plus ist.

Die Ortsgemeinde Ramsen muss im aktuellen Haushaltsjahr mehr Geld ausgeben als geplant. Deshalb hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stumpfwaldgemeinde am vergangenen Montag einstimmig einen Nachtragshaushalt beschlossen. Am kommenden Montag wird dieser dem Ortsgemeinderat zur endgültigen Abstimmung vorgelegt.

Verbandsgemeinde-Mitarbeiter Max Schumacher von der Fachabteilung Organisation und Finanzen stellte dem Gremium das mehr als 50 Seiten umfassende Zahlenwerk vor.

Die gute Nachricht: Die Ortsgemeinde hatte für 2026 eigentlich mit Einnahmen von rund 2.600.000 Euro gerechnet. Es werden aber sogar rund 2.700.000 Euro sein. Die schlechte Nachricht: Ursprünglich hatte die Gemeinde mit Aufwendungen in Höhe von etwa 2.600.000 Euro kalkuliert. Tatsächlich wird die Haushaltkasse jedoch stärker als geplant belastet – mit Kosten von 2.700.000. Der geplante Jahresüberschuss halbiert sich von 6000 auf 3000 Euro. Die Ortsgemeinde ist im Ergebnis also trotz höherer Kosten und weniger Einnahmen voraussichtlich am Ende des Jahres leicht im Plus.

Keine Keep-Gewinne

Doch was hat die veränderte finanzielle Lage verursacht? Unter anderem fehlen der Gemeinde 42.000 Euro aus der Gewinnausschüttung des Energieversorgers Keep. Das Unternehmen schüttet in diesem Jahr keine Gewinne aus, weil das Geld für den Anbau des Keep-Verwaltungsgebäudes in der Schulstraße benötigt wird.

Die neue Straßenbeleuchtung, die auf LED umgestellt wird, wird teurer als gedacht: Es fallen 30.000 Euro Mehrkosten an. Neu hinzu kommen außerdem Kosten von 8000 Euro für eine Baugrunduntersuchung in der Bergstraße und 20.000 Euro für Baumkontrollen.

Negativ auf die Ramser Haushaltskasse wirkt sich außerdem aus, dass sowohl die Kreis- (um 6000 Euro) als auch die Verbandsgemeindeumlage (um 7500 Euro) gestiegen ist. Außerdem sinkt der Anteil, den die Gemeinde aus der Einkommenssteuer bekommt, um 6800 Euro.

Mehr Geld von Landbesitzern

Was Grundstücks- und Hausbesitzern die Haare zu Berge stehen lassen dürfte, wirkt sich positiv auf die Gemeindekasse aus: die Erhöhung des Hebesatzes auf die Grundsteuern A und B von 500 auf 560 Prozent. Die Grundsteuer A wird auf land- und forstwirtschaftliche Flächen erhoben, die Grundsteuer B auf bebaute und unbebaute Grundstücke. Durch die Erhöhung des Hebesatzes steigen die Gemeinde-Einnahmen aus der Grundsteuer A von 9600 auf 10.600 Euro. Die Einnahmen aus der Grundsteuer B wiederum erhöhen sich von 255.000 Euro auf 284.000 Euro.

Für den Verkauf von Grundstücken im neuen Baugebiet „Gässjespfad“, das in diesem Jahr erschlossen wird, sind Einnahmen von 198.000 Euro eingeplant. „Das Geld brauchen wir dringend“, so Ortsbürgermeister Arnold Ruster (FWG) vor der Sitzung im Gespräch mit der RHEINPFALZ.