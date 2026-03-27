In einem mehrwöchigen Projekt beschäftigt sich der katholische Kindergarten mit der Zeitung – und lernt schließlich auch die Arbeit bei der RHEINPFALZ kennen.

Wie sieht die Zeitung von morgen aus? Diese Frage hat die Kinder des katholischen Kindergartens in Grünstadt brennend interessiert, als sie am Donnerstag in der Redaktion vorbeigeschaut haben. Bei einem mehrwöchigen Projekt haben sie sich intensiv mit der Zeitung beschäftigt – und zum Besuch die Zeitung von gestern mitgebracht. Denn nicht nur, dass sie die Leserinnen und Leser jeden Tag über das Geschehen in der Welt, in Deutschland und in der Region informiert, sie eignet sich auch hervorragend zum Basteln.

Neugierig haben die sieben Kinder erklärt, welche Berührungspunkte sie bereits mit der RHEINPFALZ hatten, aber auch gelernt, wie die Zeitung gemacht wird, wo sie überall erscheint und wie Konferenzen ablaufen. Dadurch haben sie erste Berührungspunkte mit Nachrichten gesammelt, die ihnen in ihrem Leben noch häufiger begegnen werden.