GRÜNSTADT. Beim Fußball-Landesligisten VfR Grünstadt hat sich bei drei Spielern bestätigt, dass sie mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert sind. Sie fallen mindestens die kommenden zwei Wochen aus. Bei den übrigen sieben Akteuren waren die PCR-Tests negativ, vier leiden allerdings stark an Grippe.Chefcoach Christian Rutz hofft dennoch, dass er den einen oder anderen am kommenden Donnerstag zum Training begrüßen kann. Zwei Akteure, nämlich Luan Haber (Kreuzbandriss) und Mo Mghames (Muskelfaserriss) sind verletzt, so dass Rutz zum Training, am heutigen Dienstag, gerade zwölf Spieler, darunter zwei Torhüter, erwartet.

„Wir bereiten uns diese Woche auf das schwere Auswärtsspiel bei der TSG Bretzenheim, am Sonntag, 28. November, 15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz 1 der Bezirkssportanlage in Mainz-Bretzenheim, Albert-Stohr-Straße 50 mit einem enorm dezimierten Spielerkader vor“, so Rutz. Er benötige derzeit Spieler aus dem zweiten Team. Er klage aber dennoch nicht, wolle mit dem verbleibenden Spieleraufgebot bei der Mainzer Stadtteil-Elf mindestens einen Punkt ergattern.

Hoffnung auf Qualifikation für Aufstiegsrunde

Die ausgefallene Partie vom vergangenen Sonntag bei der U21 von VfR Wormatia Worms wird am Mittwoch, 1. Dezember, 19.30 Uhr, Kunstrasenplatz am Wormser Stadion, Alzeyer Straße 131, nachgeholt. Die Wormser führen souverän die Tabelle der Nordgruppe der Landesliga Ost mit 29 Punkten an. Bretzenheim, das 13 Spiele hat, liegt auf dem zweiten Rang mit 27 Zählern, Dritter ist Bodenheim mit 14 Spielen und 24 Zählern, Grünstadt auf Platz vier besitzt 21 Punkte. Allerdings hat die Rutz-Truppe erst zwölf Begegnungen absolviert. Spitzenreiter Worms unter seinem Cheftrainer Mario Cuc kassierte gegen Grünstadt in der Vorrunde die einzige bisherige Saison-Niederlage (1:2). Die Mannschaft will natürlich alles dran setzen, um sich zu revanchieren. Rutz weiß, dass seine Elf, auch wenn sie stark dezimiert ist, sich aus eigenen Kräften für die Aufstiegsrunde qualifizieren kann. Die Chancen dafür seien sehr gut. Allerdings muss dann in Bretzenheim mindestens ein Punktgewinn her. Allerfrühestens in der Heimpartie gegen den FC Mombach am Sonntag, 5. Dezember, 14.30 Uhr, Rudolf-Harbig-Stadion, kann Rutz wieder auf alle Landesligaakteure zurückgreifen.