Künftig soll es mehr buchbare Angebote geben, um das „Nachhaltige Reiseziel“ Deutsche Weinstraße zu erleben. Ein Anfang wird jetzt mit einem Aktionswochenende gemacht – auch im Leiningeland.

Am 15. und 16. Juni können Pfälzer und ihre Gäste aus 51 Veranstaltungen zwischen Kindenheim im Leiningerland und Bad Bergzabern in der Südpfalz wählen, die „Nachhaltigkeit“ entlang der 85 Kilometer langen Weinstraße begreifbar machen. Das Ganze läuft unter dem Slogan „#nadierlich Pfalz“.

In Ebertsheim können am Samstag um 10 Uhr bis zu 20 Leute mit dem Gästeführer Bodo Peisch auf Spurensuche gehen. Thema: „Comeback für die Natur – die Renaturierung des Eisbachs“. Gebühr: fünf Euro pro Person. Auskunft und Anmeldung: ibpeisch@gmx.de, Telefon 0170 4127174. Um 14.30 Uhr folgt in Asselheim ein „Ausflug ins Blaue“. Zur Lavendelführung mit Anne Gaul von „BlauSinn Lavendel“ gehört ein Begrüßungsgetränk, sie kostet 15 Euro pro Person. Auskunft und Anmeldung: info@blausinn.de, Telefon 06359 9246226.

In Kirchheim stehen am Samstag und Sonntag, jeweils von 12 bis 18 Uhr Weinproben mit nachhaltigen Piwi-Weinsorten im Weingut Galler auf dem Programm. Die Dreier-Probe kostet sechs und die Fünfer-Probe zehn Euro pro Person. Auskunft und Buchung: www.weingut-galler.de, Telefon 06359 919391.

„Wildkräuter in der Küche – nachhaltiges Essen von der Wiese“ ist das Motto am Sonntag ab 14 Uhr in Kindenheim . Gebühr: 18 Euro pro Person. Auskunft und Anmeldung zur Führung mit Angela Lawall per E-Mail an anca.lawall@gmx.de oder telefonisch unter 06359 8961919. Weitere Informationen online: nadierlich.de/aktionswochenende.

