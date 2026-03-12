Landauf, landab fehlen Hausärzte. Bald schließt wieder eine Praxis. Damit verlieren Grünstadt und das Leiningerland auf einmal drei Allgemeinmediziner. Was die Gründe sind.

Alexander Reidick steht nach eigenen Worten „vor der traurigsten Wendung“ seines Berufslebens. Er spricht von der bevorstehenden Liquidation seiner Grünstadter Hausarztpraxis. Diese hatte er, nachdem er 22 Jahre lang in Kaiserslautern niedergelassen war, 2008 „aus dem Nichts“ aufgebaut. „Hier war nur eine Etage mit einer tragenden Wand in der Mitte“, erinnert er sich an das Mietobjekt, bevor die Räumlichkeiten nach seinen Vorstellungen angelegt wurden.

Am Verladeplatz war eine ehemalige Möbelfabrik, zuletzt ein Getreidelager der Firma Schiffer & Nicklaus, nach den Plänen der Architekten Volkmar Weber und Matthias Dichtl zum Ärztehaus umgebaut worden. Reidick hat damals sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Praxis einzurichten. Bis 2010 war er parallel weiterhin in Kaiserslautern tätig.

Erst Wechsel, dann lange Stabilität

In Grünstadt übernahm der Arzt das vierköpfige Team an Medizinischen Fachangestellten und etliche Patienten des Kollegen Martin Ferlemann aus der Obergasse, der aufhören wollte. „Ich habe auch Teile seines Inventars in meine neue Niederlassung integriert sowie ihn für rund ein Jahr bei mir angestellt“, berichtet der 69-Jährige.

2009 löste Nicole Scheuren Ferlemann ab. Die Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie war zuvor Oberärztin im Kreiskrankenhaus. Vor gut zehn Jahren gesellte sich dann noch die Urologin und Allgemeinmedizinerin Gabriele Behr dazu. Seither bildet das Trio eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).

Nachfolge hat nicht geklappt

Vor mehr als zwei Jahren hatte Reidick angekündigt, dass er im Sommer 2026 in den Ruhestand gehen wird und sich um eine Nachfolge bemüht. „Leider konnte sie aus verschiedenen Gründen nicht realisiert werden“, erzählt er. Das sei bitter, aber an seiner Absicht, sich nach 40 Jahren „an vorderster Front“ zurückziehen zu wollen, habe das nichts geändert. „Ich kündigte den Gesellschaftervertrag fristgerecht Ende 2025“, so der Allgemeinmediziner, der sich auch mit Naturheilverfahren und Homöopathie auskennt.

Auch die beiden übrigen Ärztinnen bemühten sich um einen Ersatz und erhielten von zwei Kollegen, die sich vorgestellt hatten, jeweils eine Absage. Danach konnten sie sich über die neue Ausrichtung der Praxis nicht einigen und erklärten nacheinander ebenfalls ihren Ausstieg.

Ärztinnen bleiben in der Region

„Es fällt mir schwer, die passenden Worte für die aktuelle Situation zu finden“, sagt Reidick, Bruder des Dürkheimer Augenarztes Michael Zaczkiewicz, der den Geburtsnamen seiner Ehefrau angenommen hat. „Aber manchmal lassen sich unterschiedliche Vorstellungen trotz guter Absicht nicht vereinbaren. Am Ende mussten wir feststellen, dass es keinen gemeinsamen Nenner gibt.“ Der gebürtige Grünstadter hätte sich den Fortbestand seiner Praxis gewünscht, die für ihn immer mehr war als nur eine Arbeitsstätte.

Trotzdem schaut er auf das Positive: Die zwei Kolleginnen bleiben in der Region. Behr wird in Monsheim arbeiten und Scheuren in Weisenheim am Berg. „Mein Herz ist in diesen Tagen aber vor allem bei meinen Medizinischen Fachangestellten“, sagt Reidick über die fünf Assistentinnen, die ihn teilweise die gesamten 18 Jahre am Verladeplatz begleitet haben. „Sie sind treue Weggefährtinnen. Dass dieser gemeinsame Weg nun so abrupt endet, schmerzt mich zutiefst.“ Drei von ihnen wird Gabriele Behr übernehmen, die anderen beiden müssen sich einen neuen Job suchen.

Unterlagen für Patienten werden gerichtet

Seinen Patienten – pro Quartal sind es rund 2000 gesetzlich sowie einige Hundert privat Versicherte – werden die Unterlagen zur Abholung gerichtet. Informationen über die Handhabung der Krankenakten sind über die Website oder an der Anmeldung zu bekommen. Auf einem Formular können Patienten ankreuzen, welche Dokumente sie gerne mitnehmen wollen, sagt Reidick. Er findet das Aus seiner Praxis auch vor dem Hintergrund schlimm, dass „40 Prozent der Hausärzte so alt sind wie ich und in naher Zukunft aufhören“.

Und das in einer Zeit, in der der Bedarf an medizinischer Versorgung durch die demografische Entwicklung und die deutliche Zunahme von Zivilisationskrankheiten steigt. Der 69-Jährige, der nach einer Ausbildung zum Krankenpflegehelfer in Mainz und Heidelberg studiert hat, um seinen Traumberuf ausüben zu können, will allerdings „nicht ganz aus der Welt“ sein: „Möglicherweise werde ich tage- oder vertretungsweise in einer Praxis mitwirken.“

Klare Vorstellungen vom Ruhestand

Der Arzt, dem der ganzheitliche Ansatz wichtig ist, hat schon immer leidenschaftlich selbst nach Feierabend und an Wochenenden gearbeitet. Er bot unter anderem Ernährungsberatung, Traumreisen, Bioresonanztherapien und geführte Meditationen an. Bevor der Bereitschaftsdienst vor rund 15 Jahren etabliert wurde, hat er auch nachts um 3 Uhr Hausbesuche gemacht. Der zweifache Vater, der seine Kinder oft kaum gesehen hat, wie er einräumt, plant für seinen Unruhestand neben Zeit für Sohn und Tochter verschiedene Projekte: Vortragsabende, Seminare, Lesungen, Gesundheits-Coaching und eine Dozententätigkeit an einer Universität. Auch wolle er sein Buch über ganzheitliche Gesundheit fertigstellen.