Über ein geplantes Bauvorhaben mit zwei Mehrfamilienhäusern in der Bürgermeister-Becker-Straße ärgert sich Anliegerin Nicole Hibinger. Sie kritisiert in einer E-Mail-Zuschrift an diese Zeitung, dass die beiden geplanten Häuser je drei Wohnungen enthalten dürfen, obwohl der Bebauungsplan in diesem Bereich maximal zwei Wohnungen vorsieht.

Den Änderungen hatte der Eisenberger Stadtrat vor Kurzem zugestimmt. Wie der Bauamtsleiter der Verbandsgemeinde Eisenberg, Lothar Görg, auf Anfrage mitteilt, hat die zuständige Verwaltung des Donnersbergkreises bereits 2021 in der Bauvoranfrage die jeweils drei Wohnungen pro Haus genehmigt.

Nicole Hibinger, die seit 2014 in der Straße wohnt, beklagt, dass „ohne die Nachbarschaft zu fragen“ dieses Bauprojekt genehmigt wurde. Das sei „super ärgerlich“, aber bei einem „großen Bauträger geht alles“. Sie führt weiter an, dass 2013 die Stadt mit einem familienfreundlichen Neubaugebiet geworben habe, in dem auf jedem Grundstück ein Einfamilienhaus mit „nur zwei Parteien möglich“ sei. Auch seien im Bebauungsplan die „Ziegelfarbe, Kniestockhöhe, Zisternen und Solar vorgeschrieben“. Auch sollten auf jedem Grundstück zwei Stellplätze vorgesehen werden. Zudem sei einem Nachbarn der Bauantrag für eine „Villa Toskana“ abgelehnt worden, da das Projekt „nicht ins Bild passt und zu hoch werden würde“, schreibt Nicole Hibinger.

Bauamtsleiter: Vorwürfe unrichtig

Was nun gar nicht nachzuvollziehen sei: 2022 dürften „ein oder zwei Unternehmen“ zwei Mehrfamilienhäuser à drei Parteien bauen, zwölf Parkplätze einrichten und außerdem über die Grenzbebauung hinausgehen, ohne dass die Anwohner gefragt würden. Diese hätten nicht einmal die Chance gehabt, ein Veto dagegen einzulegen. „Da soll man noch daran glauben, dass das mit rechten Dingen zugeht?“, empört sich Nicole Hibinger, die ihrer Politikverdrossenheit Ausdruck verleiht.

In den gemachten Vorwürfen seien viele Unrichtigkeiten enthalten, sagt Bauamtsleiter Lothar Görg auf Anfrage. Nach seiner Kenntnis sei bisher noch kein offizieller Bauantrag zum Bau einer „Villa Toskana“ gestellt worden. Außerdem seien im Bebauungsplan Wingertsberg D „kaum noch Regelungen enthalten“, auch nicht diejenigen, die die Nachbarin anführt. Solaranlagen seien nicht vorgeschrieben und auch unter mehreren Farben für Dachziegel oder ziegelähnliche Dachbedeckung könnten die Häuslebauer frei wählen. Görg weist darauf hin, dass durchaus Befreiungen vom gültigen Bebauungsplan möglich seien, „wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt“ würden. Deshalb seien in diesem speziellen Fall die Nachbarn auch nicht befragt worden.