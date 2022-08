Nach zwei Jahren war es endlich wieder soweit: Der Asselheimer Kerweumzug schlängelte sich mit insgesamt 20 Zugnummern durch den Ort. Einer der Wagen war in diesem Jahr ganz anders als gewohnt.

Kurz nach 14 Uhr ging es schon los und die erste Umzugsnummer rollte an: Aus einem mit Luftballons geschmückten Auto des Asselheimer Kerwekomitees warfen Kinder Süßigkeiten auf die Gassen, während daneben einige Asselheimer Hexen mitliefen und Wein ausschenkten. Im Auweg begonnen, ging der Umzug in der Langgasse, Weinstraße und Ostergasse weiter, bevor er erneut in die in Langgasse abbog und dort endete.

Musikalisch begleitet wurde das Treiben von der Blaskapelle des Musikvereins Iggelheim 1984, die morgens auch schon beim traditionellen Weckruf für gute Musik sorgte. Mächtig Stimmung machte auch die Guggemusik der Wingertsgeischder. Die große Gruppe brachte mit Trompeten, Trommeln und Posaunen die Leute am Straßenrand zum Tanzen.

Einer der Umzugsnummern war anders als gewohnt: Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) saß ausnahmsweise nicht zusammen mit der Weingräfin in einer Kutsche. Mara Echter, die 71. Weingräfin des Leiningerlandes, saß stattdessen in einem schwarzen Cabrio und winkte den Menschen zu. Anschließend kam auch schon eine weitere alte Bekannte: die BMW-Isetta, gefahren von Albrecht Belger. Mit lauter Rock-’n’-Roll-Musik brachte das Auto aus dem Baujahr 1977 die Menschen zum Grinsen. Dort nahm Bürgermeister Wagner Platz und betätigte die Hupe.

Trabi mit Wohnwagen bringt die Zuschauer zum Staunen

Ein echter Hingucker war ein weißes Trabant-Modell mit Oldtimer-Wohnwagen, der die Besucher teils zum Staunen brachte. Einen Oldtimer hatte auch die Grünstadter Feuerwehr zu bieten: Sie fuhr mit einem alten Feuerwehrauto zusammen mit der Maibaumgesellschaft aus der Grünstadter Partnerstadt Hermsdorf in Thüringen, die mit rot-weißen Schleppen zu erkennen war.

Ebenfalls dabei waren die Kerwekomitees aus der Umgebung: Aus Sausenheim, Kirchheim, Hertlingshausen, Rüssingen, Kindenheim und Bockenheim kamen sie und warben für ihre Kerwen: In Bockenheim ist am kommenden Wochenende Kerwe, danach in Kindenheim.

Begonnen wie geschlossen hat den Umzug das Asselheimer Kerwekomitee, erkennbar am Zylinder. Am prall gefüllten Dorfanger in der Langgasse wurde noch die Kerwerede gelesen. „Zu guter Letzt: Die Kerb, die fetzt!“, sprach einer der Redner zum Abschluss und ließ die Kerwe nochmal kräftig hochleben.