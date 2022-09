Nachdem zweimal aus bekannten Gründen auf den Battenberger Bauernmarkt verzichtet werden musste, soll er in diesem Jahr wieder stattfinden. Der Bürger- und Kulturverein hat ihn in Kooperation mit der Ortsgemeinde für den traditionellen Termin, den Nationalfeiertag, 3. Oktober, auf die Beine gestellt. Zwischen 10 und 18 Uhr, werden rund um die Burg sowie vor dem Dorfgemeinschaftshaus circa 40 bis 50 Händler ihre Stände aufgebaut haben. Sie bieten Ware aus der Region und aus dem nahen Elsass an: Lebensmittel, Kunstgewerbe und Gebrauchsgegenstände wie Messer und Bürsten. Geparkt werden kann wieder auf abgeernteten Feldern hinter dem Dorf. Die Veranstaltung, die 1994 Premiere hatte, fällt kleiner aus als 2019. Im letzten Vor-Pandemie-Jahr waren mehr als 70 Anbieter vertreten. Auch gibt es diesmal kein Kindertheater. Für die jüngsten Besucher steht aber ein Karussell bereit und sie können ein paar Tiere streicheln.