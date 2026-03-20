Überwacher haben in Grünstadter Geschäften illegale Machenschaften mit Zigaretten auffliegen lassen. Nun meldet sich ein bekannter Ladeninhaber zu Wort.

Der Betreiber des Tabakwaren- und Spirituosen-Geschäfts Chalet in der Grünstadter Fußgängerzone berichtet von ungewohnten Begegnungen. Wilhelm Reichenecker sagt: Zu ihm kommen jetzt Leute, die ihn nach unversteuerten Zigaretten fragen. Denn die RHEINPFALZ hat vor Tagen von einer Kontroll-Aktion berichtet, zu der Polizei, Zoll und Ordnungsamt gemeinsam angerückt waren und bei der sie illegale Machenschaften in Grünstadter Läden aufgedeckt hatten. In einem Markt entdeckten sie 60 unversteuerte Vapes und 860 unversteuerte Zigaretten, in einem weiteren beschlagnahmten sie 70 Kilogramm unversteuerten Kaffee und 250 unversteuerte Zigaretten. Reichenecker will daher nun klarstellen: Bei ihm sei nichts dergleichen gefunden worden. Schließlich führe er ein traditionsreiches und seriöses Fachgeschäft, das mit solchen Umtrieben nichts zu tun hat – was offenbar auch den Kontrolleuren klar war, denn ins Chalet seien sie gar nicht erst gekommen.