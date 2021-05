Die Kriminalpolizei Neustadt und die Staatsanwaltschaft Frankenthal suchen Zeugen zu einem Vorfall, der sich in der vergangenen Woche ereignet haben soll: Am Montag, 26. April, ist es nach Angaben der Behörden im Zeitraum zwischen 12 und 18 Uhr im Bereich Altleiningen und Höningen zu einer „Straftat zum Nachteil eines Mädchens“ gekommen. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage mitteilt, handle es sich im dem Fall um einen männlichen Verdächtigen – weitere Konkretisierungen zu dem Fall oder zu dem Verdächtigen wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen am Montagnachmittag nicht machen. Die Polizei sucht Menschen, die auf der Strecke rund um Altleiningen, Talstraße, entlang des Höninger Baches, am Wanderparkplatz Langental, Langgewannenweg und Windwiesenhof in Höningen Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Fall in Zusammenhang stehen könnten. Die Hinweise werden unter Telefon 06321/854-4621 oder 854-0 entgegengenommen.