Aufmerksame und zugleich geduldige Zeugen haben dafür gesorgt, dass die Polizei einen Unfallverursacher nach seiner Flucht doch noch stellen konnte. Die Ermittler sagen: Der Mann war am Montag beim Rangieren mit seinem Wagen gegen ein Auto gestoßen, das in Hettenleidelheim an einer Elektro-Ladesäule geparkt war. Anschließend fuhr er einfach weg, obwohl ihn Beobachter zum Anhalten bewegen wollten. Die Leute haben dann ausgeharrt, bis die Besitzerin des beschädigten Fahrzeugs vom Besuch bei einer Bekannten zurückkam. So erfuhr die Frau, was für ein Kennzeichen das entschwundene Fahrzeug hat. Mittlerweile hat dessen Fahrer Besuch von der Polizei bekommen.