Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sturzbetrunken war eine Eisenbergerin, die am Montag in Grünstadt einen Unfall gebaut hat. Spuren an ihrem Golf lassen vermuten, dass die 55-Jährige zuvor eine weitere Kollision hatte. Wie die Beamten in solchen Situationen vorgehen und was sie im konkreten Fall herausgefunden haben.

Was ist bei dem Unfall am Montag passiert?

Am Montag gegen 12 Uhr rollte eine 55-Jährige mit ihrem Golf durch den Grünstadter Stadtgraben in Richtung Obergasse. Dabei streifte sie ein