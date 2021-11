Die Autobahnpolizei Ruchheim sucht den Fahrer eines grauen Wagens, der am Samstagnachmittag in Höhe der Anschlussstelle Grünstadt einen Unfall mit zwei Fahrzeugen verursacht hat – und sich aus dem Staub machte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Beamten mitteilen, war der Fahrer am Samstag gegen 15.11 Uhr hinter einem Lastwagen auf der A6 unterwegs. Ein weißer Audi überholte beide Fahrzeuge. Der Fahrer des grauen Pkw wechselte just in jenem Moment vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Der Audifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, er kollidierte mit dem Heck des Unfallverursachers. Anschließend stieß der Fahrer des grauen Wagens auch noch mit dem Lastwagen zusammen, setzte aber seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Die Insassen des Audi blieben unverletzt, sie wurden von der Polizei am Unfallort Höhe Grünstadt angetroffen, der unverletzte Lkw-Fahrer am Autobahnkreuz Frankenthal. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeiautobahnstation Ruchheim unter Telefon 06237 9330 oder per E-Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de