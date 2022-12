Ein 83-Jähriger hat am Nikolaustag durch ein abruptes Abbremsmanöver einen Auffahrunfall provoziert. Danach kam es laut Polizei zu Handgreiflichkeiten. Am Dienstag gegen 14.40 Uhr bremste der Senior auf der Bundesstraße 47, auf der er aus Richtung Wattenheim gen Eisenberg unterwegs war, ohne zwingenden Grund bis zum Stillstand ab. Der 51 Jahre alte Mann, der hinter ihm fuhr, konnte seinen Pkw zum Stehen bringen, ohne dass es zu einer Kollision kam. Seinem Nachfolger wiederum, einem 44-Jährigen, gelang das jedoch nicht. Er fuhr auf das Auto des 51-Jährigen auf. Bei diesem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Weil der an dem Unfall beteiligte Senior den Ort des Geschehens sofort verlassen wollte, wurde er von den beiden anderen Beteiligten aufgefordert, bis zum Eintreffen der Polizei zu bleiben. Darauf reagierte der 83-Jährige mit Unverständnis und schlug dem 44-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dem 51 Jahre alten Mann sprühte er ein Tierabwehrspray ins Gesicht. Gegen den Senior wird nun nicht nur wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sondern auch wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.