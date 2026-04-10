Kunstkabinett-Betreiber Wolfgang Thomeczek holte den Weltstar Mario Adorf 2016 und 2017 in die Ortsgemeinde. Was die beiden Männer verband.

Natürlich kennt Wolfgang Thomeczek sie alle, die großen Filme und Auftritte von Mario Adorf. „Der große Bellheim“. „Kir Royal“. „Nachts, wenn der Teufel kam“. Aber: „Winnetou. Es muss Winnetou I gewesen sein“, versucht sich Wolfgang Thomeczek an das erste Mal zu erinnern, als er den Schauspieler bewusst wahrgenommen hat. Als der Kult-Film 1963 in den Kinos lief, war Thomeczek, Jahrgang 1950, noch ein Bub. Der Film enthielt eine Szene, die man Mario Adorf lange nicht verzieh: Seine Figur Santer erschoss Winnetous Schwester Nscho-tschi. Auf diesen Moment, erzählt Thomeczek, wurde der Schauspieler bis ins hohe Alter immer wieder angesprochen. Kein Wunder, dass man ihn gerne als Bösewicht besetzte.

Freundlich, professionell, allürenfrei

Adorf spielte den Fiesling ja auch perfekt. Dabei lag ihm von seinem Naturell nichts ferner. Wolfgang Thomeczek hat Mario Adorf immer als äußerst freundlichen, professionellen und allürenfreien Menschen erlebt. Als einen, der absolut zugänglich war. Als einen, der auch mit 85 Jahren geduldig Modell stand, als 2016 im Kunstkabinett von Thomas Duttenhoefer ein Bronzekopf von ihm erschaffen wurde. Adorf ließ sich nicht lange bitten, als Thomeczek ihn dann 2017 auch zur Ausstellung nebst Lesung in die kleine Ortsgemeinde bat. Artig habe er sich bei den Landfrauen um Regina Gaub für die Verköstigung bedankt („Wer hat das gekocht? Die muss ich unbedingt kennenlernen“).

„Ich hatte die Idee, Mario Adorf nach Tiefenthal zu holen und ihn von Thomas Duttenhoefer porträtieren zu lassen. Er hat sofort zugesagt, wir hatten uns schon ein paar Jahre zuvor erstmals im Rahmen der Nibelungenfestspiele getroffen, die er ja mitbegründet hat“, so Thomeczek. Mario Adorf wäre selbst gerne bildender Künstler geworden, vielleicht habe er deshalb für das Projekt sofort Feuer gefangen. Auch Duttenhoefer schwärmte damals über sein Modell: „Er hat eine unglaubliche Präsenz. Früher sagte man wohl Raumfüller dazu.“

Mario Adorf kam zur Lesung nach Tiefenthal. Foto: Rainer Feser/Oho Unterhielten sich über Gott und die Welt: Mario Adorf, Wolfgang Thomeczek, Thomas Duttenhoefer (von links). Foto: Rainer Feser/OHO Einer der drei angefertigten Adorf-Köpfe steht noch in Tiefenthal. Foto: Feser/Oho Geduldig: Mario Adorf bei der Porträtsitzung 2016. Foto: Feser/Oho Foto 1 von 4

Mit Mario Adorf habe er über Gott und die Welt reden können, vor allem über die Region Mayen, sagt Wolfgang Thomeczek. Der in Zürich geborene Adorf wuchs in Mayen auf, Thomeczek selbst stammt aus dem nahe gelegenen Kobern-Gondorf. Die Liebe zur Mosel, das sei eine Brücke zwischen ihnen gewesen, so der Wahl-Tiefenthaler.

Noch lange in Kontakt gestanden

Man sei danach noch in Kontakt geblieben, habe sich geschrieben („Mario Adorf hat meist innerhalb einer halben Stunde geantwortet“). Zuletzt schrieb Thomeczek ihm zu Jahresbeginn, weil er ihn auf eine Ausstellung aufmerksam machen wollte. Mario Adorfs Bronzekopf soll neben den ebenfalls von Duttenhoefer erstellten Bronzeköpfen von Wolfgang Niedecken und Edgar Reitz Ende August/Anfang September unter dem Titel „Begegnungen“ erneut in Tiefenthal ausgestellt werden. Da sei dann aber keine Antwort mehr gekommen. Thomeczek, der über den Tod des Schauspielers bestürzt ist, ist sich aber sicher: Mario Adorf hätte sich gefreut.