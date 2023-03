Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den kommenden Wochen soll auf einem Teilstück der Kreisstraße zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg Tempo 70 ausgewiesen werden. Die Geschwindigkeitsbeschränkung gilt auch an jener Stelle, an der 2020 nach einem schweren Unfall drei Menschen verstarben.

Schon wenige Tage nach dem tödlichen Verkehrsunfall im September 2020 hatte der CDU-Kreisverband ein Tempolimit von 70 Stundenkilometern auf der Kreisstraße zwischen Kirchheim und Weisenheim