Weil mehrere Menschen am Montagvormittag in Grünstadt Gas-Geruch wahrgenommen haben, hat sich die Feuerwehr auf die Suche nach der Ursache gemacht. Nach vierstündiger Suche konnte sie Entwarnung geben.

Schwallweise war der Geruch am Vormittag beim Fachmarktzentrum in der Kirchheimer Straße wahrzunehmen. Kräfte der Feuerwehr, der Polizei und der Stadtwerke suchten rund um den Penny-Markt nach der Ursache, denn von hier war der Geruch zuerst gemeldet worden. Nachdem dort nichts festzustellen war, suchte die Feuerwehr weiter – und fand rund vier Stunden später endlich die Ursache.

„Es hat sich um die Abgase eines Brennofens gehandelt“, teilte Grünstadts Wehrleiter Jens Michel am Nachmittag mit. Eine Firma, die im Industriegebiet tätig ist, habe normal gearbeitet. Es sei anzunehmen, dass der (seltene) Nordostwind die Abgase in Richtung Kirchheimer Straße getrieben habe.

Kein Störfall in der Firma

Markus Happersberger, Geschäftsführer der Firma Hagenburger Feuerfeste Produkte, bestätige am Montagnachmittag, dass die Feuerwehr sein Unternehmen als Verursacherin des Geruchs identifiziert habe. Allerdings sei es in der Firma am Montag zu keinem Störfall gekommen, es sei gearbeitet worden wie immer: „Die Anlagen laufen ganz normal.“

Die Mitarbeiter auf dem Gelände hätten auch nichts Auffälliges wahrgenommen. Angesichts des erstmals aufgetretenen Phänomens sagte er: „Wir hatten vorher noch nie eine Beschwerde.“ Die Feuerwehr sei auf dem Dach der Firma gewesen und habe eben jenen Geruch dort auch wahrgenommen. Es sei aber noch zu klären, ob die Firma tatsächlich der Auslöser war. „Wir nehmen das sehr ernst“, sagte Happersberger. Man wolle die Angelegenheit mit Fachleuten und der Gewerbeaufsicht nachbereiten.

Nicht nur die Grünstadter Feuerwehr, auch ein ABC-Erkunder (Messfahrzeug) der Berufsfeuerwehr in Ludwigshafen war im Einsatz, um Schadstoffe in der Luft zu messen. „Es wurden allerdings keine Schadstoffe und keine gefährlichen Stoffe festgestellt“, berichtet Wehrleiter Michel.