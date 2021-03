Ein 64-Jähriger hat am Mittwochmorgen den Kunden eines Supermarktes mit einer Schreckschusspistole bedroht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren Beamte wegen eines Ladendiebstahls in dem Einkaufsmarkt in der Daimlerstraße, als ein Mitarbeiter die Einsatzkräfte zur Kasse rief. Dort seien in 64-Jähriger und ein 72-Jähriger zunächst verbal in Streit geraten, weil der 72-Jährige auch nach Aufforderung den Sicherheitsabstand nicht eingehalten habe. Laut Polizei zog der 64-Jährige daraufhin eine Schreckschusswaffe und richtete sie auf den 72-Jährigen. Die Aktion wurde von Mitarbeitern des Marktes unterbunden. Die Schreckschusswaffe wurde von den Beamten sichergestellt.